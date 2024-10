Bewoonster aan Bûtewacht wordt huis uitgelokt (en bestolen)

regionaal do 31 oktober 2024, 18.06

DRACHTEN - Er is dinsdagavond ingebroken in een woning aan de Bûtewacht in Drachten. De inbraak vond plaats tussen 17.30 uur en 18.00 uur.

De politie is op zoek naar getuigen. De inbraak zou gepleegd zijn door een man met een stevig postuur en donker haar. Hij zou ongeveer 30 tot 40 jaar oud zijn en droeg witte schoenen en een lichtkleurige joggingbroek.

Babbeltruc

Bij deze inbraak werd het slachtoffer met een praatje haar huis uitgelokt. Een verdacht persoon stapte vervolgens de woning binnen en wist sieraden buit te maken.

Getuigen die de personen of verdachte voertuigen in de omgeving van de Bûtewacht hebben gezien, worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie. Mogelijk zijn er ook camerabeelden gemaakt in de straat.