Eerste actie werknemers Essity Suameer voor een fatsoenlijke cao

regionaal do 31 oktober 2024, 12.42

SUMAR - Werknemers van de 'papierfabriek' Essity in Sumar gaan donderdagmiddag staken. Het gaat om de werknemers die lid zijn van de vakbond FNV. Essity heeft elke uitgestoken hand van de vakbond afgeslagen en ook op het ultimatum van de vakbond dat afliep op maandag 28 oktober is de producent van onder andere schoonmaak- en poetsdoeken niet ingegaan.

Edwin Martirosian, bestuurder FNV Procesindustrie: "Deze eerste actie, bij de poort van het bedrijf, is het startsein van een groter stakingstraject. De directie kan haar borst natmaken."

Er wordt donderdag een zogenaamde poortactie gehouden waarbij de FNV-werknemers tussen 13.00 uur en 15.00 uur het werk neerleggen.

Boos

De werknemers zijn boos omdat hun werkgever met een slap loonbod komt. Ook wordt de regeling waarbij oudere werknemers minder kunnen gaan werken verslechterd. Martirosian: "De directie gooit de leeftijd waarop iemand van een dergelijke regeling gebruik kan maken zonder pardon omhoog."

Grote verschillen

De FNV wil een cao afspreken voor een jaar, compensatie van de inflatie van de afgelopen jaren en daarnaast 4% meer loon. Essity komt met een loonsverhoging van 2% per 1 juli van dit jaar en 2,5% per 1 januari. Martirosian: "Dat is niet eens genoeg om de inflatie van vorig jaar te compenseren, terwijl de boodschappen nog steeds duurder worden en de mensen bij het bedrijf na jaren van hoge inflatie en hard werken ook weer eens een plus verdienen."

Regeling bij zwaar werk

Ook wil de FNV dat er een fatsoenlijke regeling komt waarmee mensen die zwaar werk doen eerder kunnen stoppen met werken. Zo maken zij meer kans om gezond hun pensioen te halen. Het bedrijf wil juist dat werknemers in de toekomst korter en pas op veel latere leeftijd gebruik kunnen maken van vitaliteitsregelingen.

150 werknemers

Essity is een Zweeds hygiëne- en gezondheidsbedrijf met wereldwijd zo'n 46.000 werknemers. In Nederland heeft het bedrijf vier vestigingen. In Suameer worden onder andere schoonmaak- en poetsdoeken gemaakt. Bij de vestiging werken meer dan 150 mensen.

