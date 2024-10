Ameland vraagt minister aandacht voor oplossing vaargeul

regionaal di 29 oktober 2024, 18.45

NES (AMELAND) - De gemeente Ameland heeft minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) per brief opgeroepen om spoedig een positieve beslissing te nemen over een onderzoek naar de toekomstige vaarverbinding met het vasteland. De huidige vaargeul kampt al jaren met problemen.

Er liggen twee hoofdopties op tafel: verbetering van de huidige veerroute Holwert-Ameland of verplaatsing van de veerhaven naar Ferwert. Een derde optie, een wadweg zoals bij het Engelse Holy Island die bij vloed eventueel onder water staat, wordt door Rijkswaterstaat afgewezen vanwege de impact op het Waddengebied.

Boot is enige optie

"Het is misschien lastig voor te stellen dat er voor eilanders maar één manier is om naar de vaste wal te gaan. Het is voor ons letterlijk van levensbelang dat er een duurzame oplossing komt", benadrukt burgemeester Leo Pieter Stoel.

Dagelijks baggeren kost veel geld

De huidige situatie is kostbaar - jaarlijks moet 1,8 miljoen kubieke meter zand worden gebaggerd om de vaargeul bevaarbaar te houden. Bijna dagelijks zijn de baggerschepen actief in het kwetsbare waddengebied. Na 2030 is een nieuwe veerdam nodig, met geschatte kosten tussen de 150 en 450 miljoen euro.

De provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân en Wagenborg Passagiersdiensten steunen de oproep van Ameland. Als het onderzoek (MIRT-traject) wordt goedgekeurd, volgen nog enkele jaren van studie voordat een definitieve oplossing kan worden geïmplementeerd.

Poll: Wat is de beste oplossing voor de bereikbaarheid van Ameland?