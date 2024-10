Henk Keekstra (15) overleden na dramatisch ongeluk

regionaal ma 21 oktober 2024, 10.00

HOORNSTERZWAAG - De vijftienjarige Henk Keekstra uit Gorredijk is overleden als gevolg van het dramatische ongeval in Hoornsterzwaag. Dat heeft Anja de Roos Uitvaartbegeleiding zondag bekendgemaakt.

De Roos schrijft:

Er is geen vuiltje aan de lucht. Totdat....

Tot die bewuste nacht.

Je stapt bij één van je maten in de auto. Jullie gaan op avontuur. Best spannend, maar ach, wat kan er gebeuren?

En dan plotseling....

Een klap....

Het wordt donker om je heen. Jullie auto ligt op de kop in de vaart.

Reddingspoging

Een reddingspoging van omstanders wilde aanvankelijk niet lukken. Terwijl Henk onder water lag, konden ze hem er eerst niet uit krijgen. De hulpdiensten moesten het voertuig uiteindelijk omhoog takelen om hem - na 20 minuten - te kunnen bevrijden. In het UMCG lag hij nog enkele dagen in coma tot zijn overlijden dit weekeinde.

Anja de Roos wil iedereen op het hart drukken om na te denken voordat je reacties plaatst op een nieuwsbericht. Sommige reacties op krantenartikelen hebben de ouders ten diepste geraakt.

De Roos schrijft: "Omdat we tenslotte allemaal jong zijn geweest. Dus lieve mensen, please denk na alvorens je kwetsende, domme opmerkingen onder een bericht plaatst. Forever 15...."

