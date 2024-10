Ernstig ongeval in Hoornsterzwaag was gevolg van joyride

do 17 oktober 2024, 11.46

HOORNSTERZWAAG - Een joyride eindigde woensdagnacht in een drama aan de Bij de Leijwei in Hoornsterzwaag. De politie heeft donderdag bekendgemaakt dat er twee minderjarige jongens in de over de kop geslagen auto zaten.

Het eenzijdige ongeval vond omstreeks 1.35 uur plaats en de auto kwam op de kop in de sloot terecht. Een minderjarige inzittende uit Gorredijk raakte ernstig gewond.

De auto werd bestuurd door een andere minderjarige jongen uit Gorredijk. Hij reed zonder rijbewijs en wordt verdacht van het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval.

De politie, ambulance en brandweer kwamen woensdagnacht ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

De forensische opsporing van de politie heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Voor dit onderzoek komt de politie graag in contact met getuige of omwonenden die mogelijk camerabeelden hebben van de voorbij rijdende auto.

