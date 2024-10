Voormalige boerderij van Harrie (58) volledig uitgebrand

regionaal zo 20 oktober 2024, 16.36

DRACHTEN-AZEVEN - In een afgelegen boerderij bij het industrieterrein Drachten Azeven is zondagmiddag brand uitgebroken. Meerdere mensen die over de A7 reden, zagen de brand en belden de brandweer.

De brandweer werd omstreeks 16.30 uur opgeroepen voor de brand aan de Doese bij Drachtstercompagnie (officile adres). De rookwolken waren op dat moment in de wijde omgeving te zien.

Er zijn direct meerdere brandweerploegen opgeroepen. De brandweer bevestigt dat er veel meldingen van het verkeer op de A7 kwamen. Een hek moest door de brandweer geforceerd worden om het terrein te kunnen bereiken. Daarna is geblust om de grote uitslaande brand te blussen. Tijdens het bluswerk stortte het voorste gedeelte van het huis in elkaar.

Asbest

Om 17.20 uur kon de brandweer het sein 'brand meester' geven. Er is daarna gestart met het nablussen. Omdat er asbest bij de brand is vrijgekomen, is het asbestprotocol in werking gesteld. De omgeving van de brand is daarom ruim afgezet voor de veiligheid. De brand trok deze keer honderden mensen die in de auto een kijkje kwamen nemen.

NL Alert

Even voor 17.00 uur werd in de omgeving van de brand een NL Alert uitgedaan. Omwonenden worden opgeroepen om deuren en ramen gesloten te houden. Ook is het verstandig om buiten de rook te blijven en de ventilatie (indien aanwezig) uit te zetten.

Harrie's boerderij

Het gaat om de woning van de 58-jarige Harrie. Op 26 september 2023 schoot hij zichzelf op het dak van zijn vervallen boerderijtje door het hoofd. De Leeuwarder Courant maakte eind 2023 dit verhaal over hem.

