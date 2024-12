Definitief streep door miljoenen voor Holwerd aan Zee

regionaal wo 11 december 2024, 16.00

HOLWERT - Het samenwerkingsverband Rijk-Regio Deal Noordoost-Fryslân heeft woensdag definitief besloten dat de stichting Holwerd aan Zee geen aanspraak meer kan maken op de gereserveerde miljoenen uit de Regiodeal. Dat maakte voorzitter Jeroen Gebben bekend in een brief (PDF) aan de betrokken gemeenteraden en Provinciale Staten.

De beslissing volgt op het stopzetten van het project afgelopen juni. "Er is immers geen project meer," schrijft Gebben. Volgens de oorspronkelijke afspraken vloeien de vrijgekomen middelen nu terug naar de regio Noordoost-Fryslân.

Voor de stichting Holwerd aan Zee betekent dit een gevoelige nederlaag. Niet alleen verliest ze haar aanspraak op de gelden, ook wordt ze niet meer uitgenodigd voor vervolgoverleg over de besteding van de regiodealmiddelen. De stichting nam tijdens het laatste overleg een minderheidsstandpunt in tegen deze beslissing.

Miljoenen

Het gaat om aanzienlijke bedragen: van de 25 miljoen euro aan rijksgeld was 7 miljoen bestemd voor Holwerd aan Zee, plus nog eens 9 miljoen van de provincie Fryslân. De provincie zal nu met de overgebleven partners in gesprek gaan over een nieuwe bestemming voor dit geld, waarbij de stichting Holwerd aan Zee "geen preferente positie" meer heeft.

Gebben benadrukt in zijn brief dat dit niet betekent dat er in de toekomst niets meer gebeurt rond Holwert. "Holwert ligt immers in het Waddengebied," aldus de voorzitter. De verdere ontwikkelingen liggen nu in handen van de provincie en de gemeente Noardeast-Fryslân.