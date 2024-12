RDW ondertekent koopcontract keuringslocatie Drachten

regionaal wo 11 december 2024, 15.38

DRACHTEN-AZEVEN - RDW heeft vrijdag een kavel gekocht in gemeente Opsterland op het bedrijvenpark Drachten-Azeven Zuid. Dit is een belangrijke mijlpaal voor RDW omdat dit betekent dat de keuringslocaties in Heerenveen en Groningen in de toekomst verhuizen naar deze nieuwe centraal gelegen locatie.

Gefaseerd en per keuringslocatie verduurzamen

De verduurzaming van de RDW keuringslocaties vindt stapsgewijs en per keuringslocatie plaats. De bouw op de kavel in Drachten start pas nadat de verbouwing van keuringslocatie Nieuwegein is afgerond. De verwachte opleverdatum van de nieuwe keuringslocatie in Drachten is medio 2027.

Wethouder Marcel van Opzeeland: "We feliciteren de RDW van harte met de aankoop van deze kavel op het bedrijvenpark. De RDW komt terecht op een bedrijvenpark waar veel bedrijven zijn gevestigd die een relatie hebben met de auto-industrie."

Willem Rijnberg, divisiemanager Toezicht en Beoordeling bij de RDW: "De RDW is blij en trots om een nieuwe keuringslocatie in Drachten te mogen bouwen. De ligging van de kavel is bijzonder geschikt voor de realisatie van een nieuw RDW keuringslocatie in Noord-Nederland."