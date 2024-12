Pieter en Saakje van der Bij uit Buitenpost vieren 60-jarig huwelijk

regionaal di 10 december 2024, 19.48

Een bijzondere gebeurtenis in Buitenpost: Pieter van der Bij en Saakje van der Bij – De Vries zijn op dinsdag 10 december 60 jaar getrouwd. Om deze prachtige mijlpaal te vieren, bracht burgemeester Oebele Brouwer hen een bezoek om zijn felicitaties namens de gemeente over te brengen.



Het echtpaar ontmoette elkaar tijdens het jaarlijkse Concours Hippique in Buitenpost, bij een optreden van cabaretier Tetman de Vries. Het werd een ontmoeting die hun leven zou veranderen. Na zes jaar verkering trouwden Pieter van der bij en Saakje De Vries met elkaar. Samen kregen meneer en mevrouw Van der Bij twee dochters en zijn ze trotse 'pake en beppe' van twee kleinkinderen.



Pieter van der Bij bouwde een lange carrière op bij Enitor. Hij begon op de afdeling waar kettingkasten en fietsbellen werden geproduceerd, werkte later in ploegendienst en sloot zijn loopbaan af in het magazijn. Gedurende 31 jaar was hij een vertrouwd gezicht binnen het bedrijf.

Saakje van der Bij zette richtte zich na de bruiloft vooral op het gezin. Vóór haar huwelijk, werkte ze bij Veenstra manufacturen en had ze de droom om busconducteur te worden. Hoewel dit niet lukte, vond mevrouw jaren later alsnog haar plek in het werkende leven. Ze begon met het naaien van gordijnen en vitrage voor Wiersma woninginrichting, een baan die ze met veel plezier 31 jaar heeft uitgevoerd.



Fietsen was altijd een belangrijk onderdeel in het leven van meneer en mevrouw Van der Bij. Meneer was actief lid en later erelid van de toerfietsclub in Buitenpost, waar hij in het bestuur zat. Hij fietste maar liefst 20 keer de Fietselfstedentocht en maakte fietstochten door Frankrijk en Zweden. Mevrouw Van der Bij was eveneens betrokken bij de toerfietsclub en hielp met het beheer van de clubkleding. Tegenwoordig stappen ze, bij mooi weer, nog altijd graag samen op hun e-bikes voor een ontspannen tochtje.



Het echtpaar viert het diamanten huwelijk met hun naaste familie.

