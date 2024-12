Politie neemt 120 kilo vuurwerk in beslag

OOSTERWOLDE - De politie heeft dinsdag tijdens een controle 120 kilo vuurwerk in beslag genomen. De agenten kwamen het vuurwerk op het spoor tijdens een gezamenlijke controle met de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Er is inmiddels een onderzoek gestart naar de herkomst van de in beslag genomen goederen. De politie is op zoek naar tips of mensen die meer informatie hebben.