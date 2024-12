Brand in zeecontainer op skeelerbaan in De Westereen

regionaal di 10 december 2024, 18.55

DE WESTEREEN - De brandweer van De Westereen moest dinsdag om 18.22 uur in actie komen van een containerbrand aan de Sportloane in het dorp.

Op de skeelerbaan was er door onbekend oorzaak brand ontstaan in een zeecontainer. In de container zat afval dat in brand stond. De brandweer heeft het vuur gedoofd.

