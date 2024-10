Skûtsje Eastermar loopt 75.000 euro schade op na aanvaring

Auke Iedema zo 20 oktober 2024, 11.17 regionaal zo 20 oktober 2024, 11.17

EASTERMAR - Een botsing tijdens de slotrace van de IFKS-week heeft het skûtsje 'It Doarp Eastermar' zwaar gehavend. De schade is vastgesteld op 75.000 euro. Ondanks deze materiële schade overheerst bij de bemanning de opluchting dat niemand gewond is geraakt.

Bij scheepswerf Haiko v.d. Werff in Drachten, waar het skûtsje op de helling ligt, hebben experts de schade geïnventariseerd. Van de romp tot de mast, de schade is omvangrijk. "Het hoge bedrag weerspiegelt nog maar eens de enorme klap die ons schip te verduren heeft gekregen bij de aanvaring," zo schrijft de bemanning op hun Facebook-pagina.

Niet alle schade vergoed

De verzekeraar is ingelicht en zal in gesprek gaan met de verzekeraar van 'Grutte Pier', het andere betrokken schip. Nu al is duidelijk dat de verzekering niet het volledige schadebedrag zal dekken.

Inzamelingsacties

Om het financiële gat te dichten, worden er nu verschillende acties op touw gezet, waaronder een sponsoravond en een uitgebreide donateursactie.