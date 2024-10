Verkeerscontrole langs A7 bij Terwispel

do 17 oktober 2024, 18.26

TERWISPEL - De politieauto's en -motoren reden af en aan bij een parkeerplaats langs de A7 bij Tijnje donderdagmiddag. Bij De Vonken werd namelijk een verkeerscontrole uitgevoerd. De controle was voornamelijk gericht op voertuigen met aanhangers.

Vanaf de A7 haalden de politie-eenheden continu nieuwe voertuigen om deze mee te nemen naar de controleplaats. Naast de auto's met aanhangers werden er ook andere voertuigen meegenomen die om verschillende redenen opvielen.

De aanhangers werden onder andere gecontroleerd op deugdelijke verlichting. Ook werd er gekeken of de aanhangers op de juiste wijze aan het trekkende voertuig was vastgemaakt.

De controle was opgezet door studenten van de politieschool in Drachten. Het opzetten en uitvoeren van een dergelijke controle is een verplicht onderdeel in de opleiding van de agenten.

Omdat de controle aan het einde van de middag nog gaande was kon er nog niets worden gezegd over de geconstateerde overtredingen. Tot hoe laat de controle precies doorgaat is niet bekend.

