Sportstad Heerenveen gestart met de bouw van padelbanen

lokaal nieuws wo 16 oktober 2024, 12.44

HEERENVEEN - Sportstad Heerenveen is gestart met de bouw van één enkele en vier dubbele padelbanen op het middenterrein van de overdekte inlineskatebaan. De padelbanen worden door Sportstad deels verhuurd aan de zakelijke netwerkclub Padelclub.frl. Daarnaast kan iedereen de banen bij Sportstad huren.

"Padel is een ontzettend populaire sport voor iedereen. Tijdens de openingsweek, van 28 oktober t/m 1 november, organiseren we allerlei activiteiten voor verschillende doelgroepen. Zo kan iedereen komen kennismaken met de padelsport", vertelt Carolien Post, coördinator evenementen en maatschappelijke projecten van Sportstad Heerenveen. De officiële opening staat gepland voor vrijdag 1 november.



Programma openingsweek

In de openingsweek organiseren Sportstad Heerenveen en de zakelijke netwerkclub Padelclub.frl verschillende activiteiten op de padelbanen. Zo wordt er bijvoorbeeld een padelsessie georganiseerd voor mensen met een (verstandelijke) beperking en is op dinsdag 29 oktober de Mega Sportdag voor alle jeugd uit Heerenveen en omstreken bij Sportstad.

Kinderen kunnen deze dag ook kennismaken met de padelsport. Daarnaast zijn de padelbanen voor iedereen vanaf deze week ook te huren voor reguliere potjes padel en zijn er diverse activiteiten voor leden van de zakelijke netwerkclub. Op vrijdag 1 november is de officiële opening.

Kennismakingsactie

"Om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen kennis te maken met de padelsport, hebben we in de eerste maand een speciale kennismakingsactie", aldus Post. "Met de kortingscode PADELFEEST kun je in onze webshop de banen in de maand november met 50% korting huren."

Bij de padelbanen wordt ook een kiosk geplaatst. Hier kunnen bezoekers van de padelbanen rackets huren en ballen kopen. Daarnaast worden in de kiosk sportdrankjes en snacks verkocht.