Vermilion wil meer gas winnen in Burgum, gemeente is tegen

BURGUM - Vermilion Energy wil de gaswinning aan de Nieuwstad in Burgum uitbreiden. Het bedrijf heeft een vergunning aangevraagd voor een zogenaamde 'sidetrackboring' op de bestaande mijnbouwlocatie. Deze nieuwe boring zou vanuit de bestaande put TID 202 worden uitgevoerd, met als doel meer gas te kunnen winnen uit het gasveld onder Burgum.

Het gemeentebestuur van Tytsjerksteradiel verzet zich fel tegen de plannen.

Bodemdaling

In een zienswijze gericht aan het Ministerie van Klimaat en Groene Groei stelt het college van B&W dat de bodem in het gebied al meer dan 20 centimeter is gedaald door de jarenlange gaswinning. Verdere gaswinning zou volgens de gemeente leiden tot nog meer bodemdaling. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor het watersysteem. Bij een verdere bodemdaling werkt het systeem niet meer goed. Het Wetterskip Fryslân geeft verder aan dat het polderpeil niet verder verlaagd kan worden wat leidt dat vernatting van het gebied.

Gevolgen

Het college benadrukt dat gaswinning voor hen geen juridisch of economisch vraagstuk is, maar een kwestie van leefbaarheid. "It hat genóch west!", stelt de gemeente in haar zienswijze. Ze roept zowel het ministerie als Vermilion op om af te zien van verdere gaswinning in het gebied en eerst beter onderzoek te doen naar de gevolgen. "Volgens ons geeft de huidige wet voldoende ruimte om in een gebied waarin de gevolgen van 24 centimeter bodemdaling merkbaar zijn de grens te trekken en tot een andere belangenafweging te komen."

Transparatie

De gemeente is ook kritisch over het vergunningsproces. Ze stelt dat er eerst een nieuw winningsplan zou moeten worden opgesteld en beoordeeld, voordat er vergunningen voor nieuwe boringen worden afgegeven. Bovendien pleit de gemeente voor meer transparantie en betere communicatie met de inwoners over de plannen en mogelijke gevolgen van gaswinning in hun leefomgeving.

