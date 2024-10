VV Kollum wint van vv Eastermar

sportnieuws zo 13 oktober 2024, 17.22

KOLLUM - Voorafgaand aan de wedstrijd vv Kollum-vv Eastermar werden de scheids- en grensrechters even door aanvoerder Johan Schat in het zonnetje gezet namens de vereniging. Het is een sportbreed initiatief waarbij het uitspreken van waardering voor het arbitrale trio centraal staat. Vervolgens mochten de twee spelers van de week Riam en Seth het startsein geven voor de wedstrijd door vanaf de middencirkel samen overspelend uiteindelijk de keeper van Eastermar te verschalken. Dit lukte de jongens perfect.

De eerste minuten van de wedstrijd werd aan beide kanten wat afgetast, maar al snel werd duidelijk dat Eastermar niet de bus voor de goal zou parkeren, en dat ze door middel van een aanvallende speelstijl de eerste punten van het seizoen binnen wilden harken.

Maar ook vv Kollum had aanvallende intenties en wilde de wedstrijd het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium beslissen. De eerste twintig minuten van de wedstrijd ging het spel wat op en neer waarbij de meeste kansen toch voor vv Kollum waren. In de 5e minuut bood Olke de Wit zijn medespeler Sil Koster een goeie kans maar laatstgenoemde schoot naast.

In de 10e minuut kwam Olke de Wit een teenlengte tekort om de voorzet van Max de Jong te verzilveren. Een kopbal van Sil Koster in de 12e minuut ging naast, en in de 16e minuut eindigde een aanval die werd opgezet door Benny de Vries uiteindelijk met een schot van Olke de Wit waar te weinig kracht achter zat. In de 19e minuut een razendsnelle uitbraak van Eastermar, en uiteindelijk moest Randy van Malsen voor het strafschopgebied een nuttige overtreding begaan om vv Eastermar van scoren af te houden.

Het kostte hem een gele kaart. De vrije trap ging gelukkig hoog over, maar de schrik sloeg vv Kollum wel in de benen. Het spel werd steeds slordiger en vv Eastermar kwam door hun geweldige werklust steeds beter in de wedstrijd. In de 28e minuut kon Marcel Kempenaar zijn keeperskwaliteiten weer even laten zien door een schot wat richting kruising ging via zijn vingertoppen over de goal te toucheren. Langzamerhand kwam het vertrouwen toch weer wat terug bij vv Kollum.

In de 44e minuut was het Johan Schat die na een goeie balonderschepping Olke de Wit met buitenkantje rechts wegstak. Het was randje buitenspel, maar de goed vlaggende grensrechter van Eastermar hield terecht zijn vlag omlaag. Met een hard en beheerst schot bracht Olke vv Kollum de 1-0 voorsprong.

In de tweede helft vielen Luca Kempenaar en Marc Wijma in voor Arne Jan de Boer en Randy van Malsen. De opdracht die trainer Jan Mulder zijn manschappen had meegegeven was helder: zo spoedig mogelijk de wedstrijd in het slot gooien. En omdat Eastermar iets meer risico moest nemen ontstond er voor Kollum meer ruimte om aan te vallen. En dat deden ze met verve.

Tot de 60e minuut was het de ene vv Kollum aanval na de andere met vaak een belangrijke rol voor Max de Jong. Maar in de eindfase ontbrak net even dat stukje finesse en/of geluk. Van de 60e tot de 70e minuut liet vv Eastermar weer een paar keer van zich spreken. Maar een kopbal die via de lat overging en een goed zijn goal verkleinende Kempenaar voorkwamen de gelijkmaker.

Jelle Siebolt Westra kwam in het veld voor Sander Gietema en Kollum pakte de overhand in de wedstrijd weer terug. Het leidde wederom tot de nodige kansen, maar zelfs een carambole-achtige scrimmage vlak voor de goal van Eastermar leverde niet de 2-0 op. Totdat in de 81e minuut (de man van de wedstrijd aan Eastermar-zijde) Menno Dijkstra na een mooie actie een vrije trap versierde op een gevaarlijk plekje!. Aanvoerder Sijtse Nijboer schoot de vrije trap goed binnen en de 1-1 was een feit.

Een tegenvaller voor de ploeg uit Kollum die vervolgens toch de rug weer rechtte. Piter Voersma werd ingebracht voor Luuk Piersma. Het bleek een waardevolle wissel te zijn, want in de 85e minuut kon Piter Voersma na een scrimmage voor de goal van Eastermar een perfecte voorzet afleveren bij de tweede paal. Johan Schat promoveerde deze voorzet tot een goal met een kopbal. Een harde klap voor Eastermar, omdat ze even hoop hadden op een zwaarbevochten puntje, en omdat ze van mening waren dat de scheidsrechter af had moeten fluiten toen vlak voor de 2-1 een speler van Eastermar met een hoofd-blessure naar de grond ging.

Uiteindelijk leidde het in de 89e minuut tot de 2e gele kaart (en dus rood) voor trainer Klaas Zandberg wegens commentaar op de leiding. In de blessuretijd van de wedstrijd veroverde de goed spelende Benny de Vries de bal op het middenveld en gaf hij een geweldige pass op Olke de Wit die vervolgens een prachtige voorzet gaf op Max de Jong.

Laatstgenoemde rondde geweldig af en bekroonde zo zijn goede wedstrijd: 3-1. Niet lang daarna floot de scheidsrechter voor het laatst en werd in de kantine door beide ploegen en publiek nog even nagenoten van een over het algemeen meer spannende dan goede wedstrijd.

Volgende week speelt Kollum een belangrijke uitwedstrijd tegen koploper vv Noordbergum.