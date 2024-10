Bestuurder gewond na botsing met verkeerslicht

regionaal zo 13 oktober 2024, 10.57

DRACHTEN - Een automobilist is zaterdagnacht licht gewond geraakt bij een botsing met een verkeerslicht. In de stromende regen raakte de bestuurder door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt. De bestuurder was niet onder invloed.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Zuiderhogeweg met de Lauwers in Drachten. De bestuurder is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Tijdens de afhandeling van het ongeval was de weg tijdelijk voor een gedeelte afgesloten. Een berger is ter plaatse gekomen om de auto mee te nemen.

