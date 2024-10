Goedgekeurd vervoerplan houdt eilanden ook in 2025 bereikbaar

regionaal vr 11 oktober 2024, 10.02

HOLWERT - Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft als concessieverlener ingestemd met het vervoerplan 2025 van Wagenborg Passagiersdiensten voor de veerdiensten Ameland - Holwert en Lauwersoog - Schiermonnikoog. Wagenborg is blij met deze goedkeuring en ziet dit als blijk van vertrouwen in onze dienstverlening om eilanden ook in 2025 bereikbaar te houden.



Handhaving dienstregeling

Voor 2025 heeft Wagenborg de dienstregeling van de veerdienst in stand weten te houden en kunnen reizigers vertrouwen op hetzelfde aantal afvaarten als dit jaar. Hierbij is de dienstregeling van de sneldienst in overleg met de adviesorganen en de busvervoerder licht uitgebreid en sluiten de tijden daarbij beter aan op het openbaar vervoer naar Leeuwarden.

Voor een veilige en betrouwbare veerdienst blijft het noodzakelijk de 5-kwartiersdienst voor Ameland - Holwert bestaan. Dit geldt voor zowel de veerboot als de sneldienst, waardoor schepen elkaar veilig kunnen passeren in de vaargeul.



Wagenborg wil daarnaast in 2025, los van de bestaande overlegstructuren, onderzoeken hoe eilandbewoners en de eilandgemeenten meer kunnen worden betrokken bij de veerdienst die voor hen de functie van 'levensader' vervult.

Directeur Wagenborg Passagiersdiensten Jieskje Hollander:

"Ik zie dat de bereikbaarheid van de eilanden onder druk blijft staan en ik maak me hier samen met de Gemeenten en eilandbewoners zorgen over. Ik vind het niet meer dan logisch om hen dan ook nauwer te betrekken bij de ontwikkeling van onze dienstverlening."



Zodra de toeristenbelasting van zowel Ameland als Schiermonnikoog bekend is, kan er geboekt worden voor het nieuwe kalenderjaar. Naar verwachting worden de nieuwe dienstregelingen en de tarieven in de loop van november gepubliceerd op wpd.nl.