Burgemeester Brouwer ontbijt met groep 8 van CBS de Lichtbron

lokaal nieuws do 10 oktober 2024, 11.57

BUITENPOST - Donderdagochtend 10 oktober was het een gezellige drukte in de Raadzaal van het gemeentehuis van Achtkarspelen. Groep 8 van basisschool de Lichtbron uit Buitenpost kwam op bezoek om samen met de burgemeester te ontbijten.

"In goed moarnsbrochje is wichtich foar eltsenien, hielendal foar ús jeugd. It biedt harren de enerzjy en konsintraasje dy't se nedich hawwe op skoalle en it draacht by oan harren sûnens. Spitergenôch is in goed moarnsbrochje net foar elkenien fanselssprekkend. Hjoed soargje we mei inoar foar in goed begjin fan 'e dei en fansels ek foar in soad wille" aldus burgemeester Oebele Brouwer.

Het Burgemeestersontbijt

Zo'n 245 gemeenten in heel Nederland nemen deze week deel aan het Burgemeestersontbijt. Een leerzame en gezellige ochtend waarbij samen met de kinderen gesproken wordt over het belang van ontbijten. Ontbijten ze elke dag, wat eten de kinderen het liefste en waarom is deze maaltijd zo belangrijk? Het is een feit dat veel kinderen niet, niet altijd of niet gezond ontbijten. Aandacht hiervoor blijft belangrijk.

Een gezonde start van de dag

De kinderen hebben ontbeten met een ontbijtpakket dat voldoet aan de actuele richtlijnen van het Voedingscentrum. Alle kinderen gingen naar huis met een Burgemeestersontbijt-placemat met inspiratie voor gezonde maaltijden.

