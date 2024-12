Te weinig aandacht: Elfstedenrace gaat niet door in 2025

sportnieuws vr 13 december 2024, 10.24

DAMWALD - Organisator Courage Events heeft besloten dat de vierde editie van de Elfstedenrace – die gepland stond voor zaterdag 15 maart 2025 – geen doorgang kan vinden. Er was te weinig landelijke aandacht voor.

De organisatie en hoofdsponsor (een gokbedrijf) vonden het belangrijk dat er landelijke exposure was en dat het evenement een live-uitzending op een landelijke zender zou krijgen. Dat bleek onhaalbaar.

Het gokbedrijf BetCity en Courage Events trokken samen op om Friesland weer met een aansprekende wedstrijd op de wielerkaart te zetten. In 2022 vond de eerste editie plaats, die werd gewonnen door Elmar Reinders. De edities daarna kregen, na de promotie naar 1.1 op de UCI-kalender, WorldTour-renners als Jasper Philipsen en Taco van der Hoorn als winnaar. De ambitie was om op deze voet verder te gaan, maar daar kan helaas geen sprake van zijn. Ondanks grote belangstelling van topteams voor de komende editie.

Voorzitter Nathan Lootsma van de BetCity Elfstedenrace betreurt de uiteindelijke beslissing om de wedstrijd van de kalender te moeten laten schrappen, maar zag geen andere keuze. "Voor het door ons gehanteerde en ook benodigde budget, mag je een koers met landelijke uitstraling verwachten. Helaas bleek Eurosport niet bereid om de wedstrijd live uit te zenden, ook niet als we de reportage zelf produceerden, zoals we dit jaar al deden in combinatie met Omrop Fryslân. Het niet doorgaan in het voorjaar van deze klassieker betekent helaas ook dat de BetCity Elfstedenrace niet onder deze naam zal worden verreden in de verdere toekomst, want het contract met de hoofdsponsor loopt aankomende zomer af."

Organisator Thijs Rondhuis van Courage Events benadrukt dat er alles aan gedaan is om Friesland een wedstrijd te laten behouden. ‘’Dat we een partij zijn die tot het uiterste gaat om een oplossing te vinden, is in de wielerwereld algemeen bekend. De organisatie is er trots op dat met behulp van veel partijen een wedstrijd over 200 kilometer door 11 steden zonder politiebegeleiding gerealiseerd kon worden. Dit is baanbrekend voor de toekomst van het wielrennen in Nederland en daarmee heeft de BetCity Elfstedenrace ondanks een voorlopig korte historie toch een belangrijke rol vervuld in de vaderlandse wielergeschiedenis. De organisatie bedankt alle overheden, vergunningverleners en vrijwilligers bij het mogelijk maken van dit unieke huzarenstukje."