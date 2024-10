Bestuurder botst op boom en verdwijnt als dief in de nacht

regionaal wo 9 oktober 2024, 9.03

EASTERMAR - Een bestuurder van een bestelbus is woensdagnacht gevlucht nadat hij tegen een boom botste. Het eenzijdige ongeval vond plaats in de nacht van dinsdag op woensdag op de Zwarteweg bij Eastermar.

De politie kwam rond 3.15 uur ter plaatse en op dat moment was er niemand meer aanwezig bij de auto.

De agenten hebben ter plaatse het ongeval in kaart gebracht. Of de bestuurder later in de nacht nog is aangetroffen is onbekend. Een berger heeft de bestelbus afgevoerd.

