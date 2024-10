Rechtbank vernietigt rioolheffing Dantumadiel 2022

regionaal di 8 oktober 2024, 16.08

DAMWALD - De rechtbank Noord-Nederland heeft de rioolheffing van de gemeente Dantumadiel voor 2022 volledig ongeldig verklaard. In een zaak aangespannen door een inwoner oordeelde de rechter dat de gemeente onvoldoende inzicht kon geven in de kostenonderbouwing van de heffing.

De uitspraak zou gevolgen kunnen hebben, omdat in principe alle inwoners van Dantumadiel recht zouden kunnen hebben op teruggave van de betaalde rioolheffing over 2022. Ook de afvalstoffenheffing voor 2021 en 2022 moet volgens de rechter worden verlaagd, maar blijft wel geldig.

Hoger beroep?

De gemeente laat in een reactie weten de uitspraak nog te bestuderen. Simon Bosma, woordvoerder van de gemeente, verklaart: "Op dit moment kunnen wij nog niet aangeven of de gemeente in hoger beroep zal gaan tegen deze uitspraak van de rechter, of wat verdere vervolgacties hierop zullen zijn."

Beperkte gevolgen

Bosma benadrukt echter dat de gevolgen beperkt zullen blijven: "Op basis van de uitspraak van dit individuele bezwaar, kunnen wij al wel melden dat dit niet of nauwelijks van invloed is op de belastingopbrengsten van de gemeente, want de gemeente wordt namelijk niet verplicht tot terugbetaling aan al haar inwoners."

Klik hier voor de gehele uitspraak