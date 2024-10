Rindert en Gezina Triemstra uit Gerkesklooster 60 jaar getrouwd

regionaal di 8 oktober 2024, 11.40

GERKESKLOOSTER - Feest in Gerkeskooster: dinsdag 8 oktober zijn Rindert Triemstra en Gezina Triemstra-Poelman 60 jaar getrouwd. Loco-burgemeester Tjibbe Brinkman van Achtkarspelen bracht het echtpaar die dag een bezoek om hen te feliciteren namens de gemeente.

Rindert Triemstra en Gezina Poelman leerden elkaar kennen tijdens een oppasavond. Mevrouw Poelman was met een vriendin bij een oppasadres, terwijl haar broer die avond afsprak met zijn kameraad. Dit was de heer Triemstra.

De twee mannen besloten de dames te bezoeken op hun oppasadres. Rindert Triemstra en Gezina Poelman vonden elkaar direct leuk en na een tijdje kregen ze verkering. Enkele jaren later stapten ze in het huwelijksbootje. Ze kregen een dochter en zijn inmiddels grootouders van drie kleinkinderen en overgrootouders van vier achterkleinkinderen.

Na hun trouwen nam het pasgetrouwde stel de boerderij van de ouders van de heer Triemstra over. Ze vestigden zich daarmee in Gerkesklooster. Na vijf jaar verkochten ze de boerderij en ging de heer Triemstra aan de slag bij de kunstmestfabriek in Stroobos. Hier werkte hij zo'n 18 jaar, maar na een ongeval was hij helaas gedwongen hiermee te stoppen.

Mevrouw Triemstra werkte voor haar huwelijk in een winkel in Buitenpost en deed huishoudelijk werk bij een boerengezin in Gerkesklooster. Ook hielp ze twee vrijgezelle broers in de huishouding. Na het trouwen nam ze de zorg voor het gezin en het huishouden op zich.

Na zijn pensioen trad de heer Triemstra toe tot de commissie van beheer van de gereformeerde kerk. Daarnaast is hij al 70 jaar lid van de damclub, waar hij elke donderdag nog met veel plezier naartoe gaat. Mevrouw Triemstra bezoekt graag de bejaardensoos in het dorp.

Het 60-jarig jubileum wordt gevierd met de familie.