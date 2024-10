Harkema-Opeinde kan geen potten breken bij ONT

Klaas Dijkstra zo 6 oktober 2024, 14.22 sportnieuws zo 6 oktober 2024, 14.22

HARKEMA - Harkema-Opeinde heeft de uitwedstrijd tegen ONT met 3-1 verloren. Dat is een resultaat waar verder weinig op af valt te dingen. Op het kunstgras van sportpark Douwekamp kwam Harkema simpelweg tekort om voor meer dan een nederlaag in aanmerking te komen. Dat er met een marge van slechts één doelpunt tot halverwege de tweede helft uitzicht was op een punt, was hoofzakelijk te wijten aan schotloosheid aan thuiszijde.



Vanaf het eerste fluitsignaal is het ONT dat volop druk zet op de bezoekers. Harkema heeft het hier lastig mee, toch komt het in het eerste kwart van de wedstrijd aardig voor de dag. De thuisploeg is als eerste gevaarlijk: Hielke Knippels loopt een dieptepass van Tom Allema langs zowel keeper Martin Alma als langs het doel, in minuut 9 kan het aan de andere kant van het veld ook zomaar raak zijn.

Na goed doorzetten rukt Andries From op richting de ONT-veste. De inzet die From produceert rolt via de binnenkant van de paal voor het doel langs. Tien minuten lang zullen kansen hierna schaars zijn, tot het in de twintigste minuut plotseling 1-0 wordt. De opbouw van Harkema wordt ruw verstuurd, van net buiten het strafschopgebied knalt Marten Folkertsma de bal in de benedenhoek. In aanvallend opzicht komen de Harekieten er hierna nauwelijks aan te pas.

Niet dat het aan ONT-zijde kansen regent, maar voor de helftwisseling krijgt de thuisploeg twee behoorlijke kansen om het verschil uit te breiden. Thomas Landman knalt een voorzet van Chris Visser bij de tweede paal over. Nog fraaier is de kans van Janco van der Veen enkele minuten later. Dankzij enkele wegglijders in de Harkemaster gelederen staat Van der Veen plotseling moederziel alleen voor keeper Alma. De loeier die volgt verdwijnt steenhard over de deklat.

Harkema-Opeinde is in het tweede bedrijf zeker van plan er nog iets van te maken, het werkt keihard, toch heeft het er al van meet af alle schijn van dat de 2-0 dichterbij is dan de 1-1. Rond het uur raakt ONT in een tijdsbestek van drie minuten tweemaal het aluminium. Het is uitstel van executie, in de 67ste minuut ligt de 2-0 in de touwen als Ruben Deelstra een voorzet van Wilco Berghoef prima tegendraads binnen kopt. Vier minuten later kan er definitief een streep onder de wedstrijd.

Na een vlijmscherpe counter brengt Marten Folkertsma de stand op 3-0. Er dreigt dan voor de Heidemannen even een afstraffing. Martin Alma voorkomt met twee puike reddingen verder leed. Tegelijkertijd begint ONT in defensief opzicht de teugels te laten vieren. In de slotfase krijgt Harkema-Opeinde zodoende de kans om de eretreffer te realiseren. Nadat eerst Sytze Wouda een voorzet van de goed spelende Watse van Houten alleen voor keeper Ament naast kopt, verzilvert Ids van der Ploeg in de laatste minuut een goede pass van Hille Postma.

Hoe vreemd het ook klinkt, hoeft er van Harkemaster zijde niet al te lang stil te worden gestaan bij de verliespartij. Een nederlaag bij een beoogd kampioenskandidaat, op een ondergrond waar de tegenstander al jarenlang aan is gewend om op te spelen, dat is geen schande. Het gros van de clubs in klasse 4C zal het lastig krijgen op sportpark Douwekamp. Volgende week is er op eigen veld weer een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Ook dan kruist Harkema de degens met een ploeg die hoog wordt ingeschat, maar met één punt uit de laatste twee duels en tot op heden al zeven tegentreffers is Lions op voorhand zeker geen onmogelijk te nemen horde.