Mensen vinden winkelen in Surhuisterveen het allerleukst

Auke Iedema za 5 oktober 2024, 10.30 regionaal za 5 oktober 2024, 10.30

SURHUISTERVEEN - Uit een onderzoek naar het winkelgedrag van Friezen blijkt dat sommige dorpen en steden in de Wâlden het verrassend goed doen, terwijl andere juist achterblijven. Het onderzoek keek naar waar mensen hun boodschappen doen en hoe tevreden ze zijn met de winkels in hun omgeving.

De daling van het aantal winkels en de vergrijzing vormen samen een belangrijke uitdaging voor de Friese retailsector. Sinds 2017 is het aantal winkels in Friesland met 16,5% afgenomen, wat neerkomt op 637 minder winkelpanden. Deze daling is het sterkst zichtbaar in de recreatieve sector, zoals mode- en luxewinkels.

Tegelijkertijd zorgt de vergrijzing voor een dubbele uitdaging: aan de ene kant verandert het koopgedrag van een groeiende groep oudere consumenten, die vaak andere behoeften en voorkeuren hebben. Aan de andere kant vergrijst ook de groep winkeliers zelf, waardoor veel ondernemers de komende jaren op zoek moeten naar een opvolger (of niet).

Surhuisterveen grote favoriet

Het centrum van Surhuisterveen komt als grote winnaar uit de bus. Shoppers geven het winkelgebied een 8,3 - het hoogste cijfer in heel Friesland. Veel mensen uit omliggende dorpen komen speciaal naar Surhuisterveen voor hun boodschappen en andere aankopen.

Dokkum sterk verbeterd

Ook Dokkum doet het goed. De stad krijgt een 8,1 van bezoekers, een flinke verbetering ten opzichte van een paar jaar geleden. De investeringen in het centrum lijken hun vruchten af te werpen. Mensen waarderen vooral de historische sfeer en het gevarieerde winkelaanbod. Dokkum staat in de top 10 van winkelgebieden met de langste gemiddelde verblijfsduur: 82 minuten.

Drachten: groot maar niet perfect

Drachten heeft het grootste winkelcentrum in de regio qua omzet, maar scoort met een 7,5 net iets onder het Friese gemiddelde. Bezoekers vinden dat er vooral op het gebied van sfeer nog wat te verbeteren valt. Het aanbod van horeca is alleen gestegen, net als in Leeuwarden. Het centrum van Drachten realiseert de grootste omzet van alle winkelgebieden in Friesland: €145 miljoen per jaar.

Burgum houdt klanten vast

Opvallend is dat Burgum, ondanks de nabijheid van grotere plaatsen als Leeuwarden en Drachten, maar liefst 73% van de bestedingen in eigen dorp weet te houden. Het compacte maar diverse winkelaanbod slaat duidelijk aan bij de inwoners. Het centrum van Burgum genereert bijna net zoveel omzet als in de veel grotere binnenstad van Sneek.

Gemengd beeld voor kleinere plaatsen

Kleinere dorpen in de regio laten een wisselend beeld zien:

Buitenpost scoort met een 7,0 het laagst in de regio, maar is wel flink verbeterd ten opzichte van een paar jaar geleden.

Damwâld en Kollum worden in het rapport genoemd vanwege hun relatief hoge omzet, vooral in dagelijkse boodschappen. Deze dorpen hebben een belangrijke functie voor de omliggende regio.

Toekomst

Het onderzoek laat zien dat alle winkelgebieden te maken hebben met uitdagingen. Het aantal fysieke winkels neemt af, vooral in de mode- en luxesector. Ook kopen steeds meer Friezen online. De winkelgebieden zullen creatief moeten zijn om aantrekkelijk te blijven voor bezoekers.

Al met al laat het onderzoek zien dat de regio diverse sterke winkelgebieden heeft, elk met hun eigen karakter. Het werken aan een identiteit kan ook het verschil maken. Zo staat Gorredijk en Surhuisterveen bekend om de mode terwijl je voor woninginrichting naar Wolvega gaat. Het relatief kleine centrum van Gorredijk staat trouwens in de top 10 van gebieden met de meeste omzet. Dit is vooral te danken aan de aanwezigheid van Rinsma Modeplein.

Onderzoek zelf doorlezen? Klik hier (PDF)

