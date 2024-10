Wethouder: 'Geen zorgen over speelveldje De Swetten'

lokaal nieuws vr 4 oktober 2024, 10.55

DRACHTEN - Bewoners van wijk De Swetten in Drachten maken zich onterecht zorgen over het verdwijnen van het speelveld tegenover de school. Ook raadsleden zeiden bang te zijn dat

het 4.000 m2 grote terrein volledig door sociale huurwoningen wordt opgeslokt.

PvdA-raadslid Zahraa Al-Daraaj stelde dinsdagavond vragen tijdens de vergadering van Het Debat in Smallingerland. Wethouder Robin Hartogh Heys moest alle registers opentrekken om de raadsleden te overtuigen dat het college van burgemeester en wethouders precies doet wat de gemeenteraad en bewoners willen.

Een publicatie in het weekblad Actief was niet volledig en aanleg voor de onrust, aldus de wethouder. In die krant stond de aankondiging dat de gemeente het perceel aan woningbouwcoöperatie Accolade wil verkopen voor de bouw van 150 sociale huurwoningen. In het Gemeenteblad stond de volledige tekst. Het gaat om delen van het perceel, verduidelijkte wethouder Hartogh Heys. "Accolade heeft slechts een klein deel nodig."

Al-Daraaj was er niet gerust op. "In het debat van juni van dit jaar heeft u toegezegd het speelveld zoveel mogelijk te behouden. De signalen uit de wijk geven aan dat het hele perceel wordt verkocht." ELP-raadslid Yntze de Vries liet weten graag ook schriftelijk te worden geïnformeerd en de buurtbewoners daarbij te betrekken.

Enige overtuigingskracht had Hartogh Heys nodig om duidelijk te maken dat de omvang van het speelveld blijft bestaan en deels op de naastliggende, nog te verwijderen weg komt. "Met het weghalen van die weg komen we tegemoet aan de wensen van de bewoners en van de gemeenteraad. Maakt u zich geen zorgen. Er is echt geen enkele reden tot zorg", aldus de wethouder, die benadrukte dat er voortdurend overleg met de bewoners is.

Volgende week zit hij weer met ze om tafel en hij zal ook daar tekst en uitleg geven, zo zegde hij toe.