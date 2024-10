Friese topchefs halen 11.350 euro op voor Braziliaanse straatkinderen

regionaal do 3 oktober 2024, 16.00

EASTERMAR - Acht topchefs met Friese roots hebben op 1 oktober 2024 tijdens het 'Frysk Benefiet Diner' in restaurant Mearkas gekookt voor de stichting 'Help mij Leven'. Ze haalden 11.350 euro op voor de hulp aan Braziliaanse straatkinderen.

Initiatiefnemer chef Kees Meinderts kookte in zijn eigen Mearkas in Eastermar met collega's Jeroen Achtien (Inter Scaldes), Franke Osinga (De Treeswijkhoeve), Geert-Jan Vaartjes (o.m. Ode), Jan Smink (Smink), Lars Aukema (Affect) en Marc van Gulick & Seb Smit (Lauswolt).

Tijdens het Frysk Benefiet Diner bij restaurant Mearkas namen de chefs de 175 gasten mee op een culinaire reis. Zij bereidden elk een gang van het vriendenmenu in de vorm van een gerecht dat hen na aan het hart ligt en lichtten dat zelf aan de gasten toe. De gasten genoten niet alleen van de gerechten, maar ook van bijpassende dranken en live achtergrondmuziek.

Aan het einde van de avond kon een dolblije voorzitter Matty Kloosterman van de stichting Help mij Leven het mooie bedrag van € 11.350 in ontvangst nemen. Via een live videoverbinding werd contact gelegd met Robert Smits in Brazilië, wiens hulpverleningsorganisatie REMER vanuit 'Help mij Leven' ondersteund wordt en die geëmotioneerd zijn dankbaarheid toonde.

Toekomstperspectief Braziliaanse kinderen

Initiatiefnemer chef Kees Meinderts heeft een bijzondere band met de stichting Help mij Leven. "Mijn vader die helaas twee jaar geleden is overleden, heeft zich jarenlang ingezet voor deze stichting die Braziliaanse kinderen helpt een beter toekomstperspectief te geven. Door te zorgen voor onder meer gezonde maaltijden, onderdak, onderwijs en veiligheid, probeert de stichting de kinderen toekomstperspectief te geven en ze bijvoorbeeld niet in handen van bendes terecht te laten komen", aldus Kees Meinderts.

Met hart en ziel

Kees Meinderts vervolgt: "Ik ben dankbaar voor de ontwikkeling die ik als kok heb mogen doormaken, mede dankzij de vakgenoten die samen met mij dit diner hebben gekookt. Ik ben mij ervan bewust dat niet iedereen deze kansen krijgt. Dat de opbrengst van deze avond gaat naar de stichting waar mijn vader zich met hart en ziel voor inzette, geeft een goed gevoel en het voelt ook een beetje alsof hij er bij was. Ik ben enorm blij en trots dat we zo'n mooi bedrag hebben opgehaald voor de stichting."

Dit smaakt naar meer

De chefs kijken terug op een zeer geslaagde avond, waarbij ze onderling en met de gasten ook veel plezier hebben gehad. Kees Meinderts: "Mijn dank voor deze geweldige avond gaat uit naar de chefs, gasten, sponsoren, leveranciers, vrijwilligers, het Mearkas-team inclusief mijn compagnon Christiaan Steijn en alle anderen die een bijdrage hebben geleverd. Ook veel dank aan de docenten en studenten van Firda, die niet alleen de amuse verzorgden, maar ook hebben meegedraaid in de keuken en de bediening.