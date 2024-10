Nieuwe onderscheiding voor Smallingerlandse weldoeners

regionaal do 3 oktober 2024, 11.37

DRACHTEN - Voor Smallingerlanders die een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan de samenleving en daarmee van betekenis zijn of zijn geweest voor de gemeente, is er een nieuwe lokale onderscheiding: het Boegbeeld van Smallingerland. Het gemeentebestuur stelt de nieuwe prijs in om hun waardering te laten blijken voor mensen die Smallingerland op een positieve manier op de kaart zetten.

Het Boegbeeld van Smallingerland komt naast de al bestaande onderscheidingen; de erepenning en het ereburgerschap.

De erepenning en het ereburgerschap zijn de hoogst mogelijke onderscheidingen die Smallingerland kent en worden slechts in uitzonderlijke gevallen toegekend. De laatste erepenning ging drie jaar geleden naar mevrouw Hofstra-de Jager voor haar inzet voor het Karmelklooster. De heer en mevrouw Van der Zaag kregen in 2005 het laatste ereburgerschap toegekend. De heer Van der Zaag was 16 jaar lang burgemeester van Smallingerland.

Het college van Burgemeester en Wethouders ziet in toenemende mate situaties waarin mensen of bedrijven zich op een positieve wijze onderscheiden. "Deze mensen willen we graag de waardering geven die zij verdienen als een erepenning of ereburgerschap niet op zijn plaats is", aldus burgemeester Jan Rijpstra. "Zo zou er een Boegbeeld van Smallingerland toegekend kunnen worden aan een directeur die afscheid neemt van zijn bedrijf en veel heeft gedaan voor de gemeente."

De Drachtster kunstenaar Jan Ketelaar maakt het ontwerp voor de onderscheiding, een beeld uit brons.