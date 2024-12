Auto met paardentrailer strandt op N381

regionaal zo 15 december 2024, 17.15

OOSTERWOLDE - De N381 tussen Oosterwolde en de Drie Tolhekken en de Venekoten is zondagmiddag enige tijd afgesloten geweest vanwege een pechgeval.

Rond 16:00 uur reed een auto met een paardentrailer over de N381 als de bestuurster plots een harde knal hoorde. Het vermogen van de auto viel weg en de auto deed niets meer. De politie werd gealarmeerd en is met meerdere voertuigen met spoed ter plaatse gekomen.

De combinatie is stil komen te staan op een pechstrook maar stond wel gevaarlijk. Een tweede auto is ter plekke gekomen om de paardentrailer van de N381 mee te nemen. Hiervoor is de weg vanaf Oosterwolde Drie Tolhekken in de richting van de Venekoten enige tijd afgesloten geweest.

De auto met pech is weggesleept. Het paard in de paardentrailer was onrustig maar maakte het verder goed.

