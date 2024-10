Antonio Marcos uit Harkema komt voorlopig niet vrij

regionaal di 1 oktober 2024, 18.20

HARKEMA - Antonio Marcos van der P., afkomstig uit Harkema, blijft langer vastzitten. De 35-jarige Harrekiet stond bekend als de helft van het beruchte koppel dat de bijnaam 'Bonnie en Clyde' kreeg. In 2014 trokken ze samen een spoor van geweld door Nederland, waarbij ze mensen gijzelden, beroofden en mishandelden.

Marcos kreeg in 2015 een gevangenisstraf van zestien jaar opgelegd en zat inmiddels 10,5 jaar vast. Hij zou voorwaardelijk vrij kunnen komen, maar de rechter heeft zijn vrijlating met zes maanden uitgesteld. Zo meldt de Leeuwarder Courant.

Het uitstel komt doordat er geen geschikte huisvesting is gevonden, die noodzakelijk is voor een klinische behandeling. De reclassering en gevangenisbegeleiders constateerden dat hij kampt met persoonlijkheidsstoornissen en moeite heeft om zich aan te passen binnen een groepsomgeving.

Ondanks zijn problematische gedrag in de gevangenis, waarbij hij 22 keer is overgeplaatst, tonen de begeleiders vertrouwen in zijn medewerking en motivatie.

Marcos werd in 2014 samen met zijn vriendin Enise B. gearresteerd in Duitsland na een klopjacht. Het stel maakte zich schuldig aan meerdere gewelddadige misdrijven, waaronder de ontvoering van een vrouw in Meppel en de gijzeling van een gezin in Enschede. Hun rooftocht zorgde destijds voor grote opschudding. Enise B. werd veroordeeld tot twaalf jaar cel en zou inmiddels op vrije voeten zijn.