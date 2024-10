Inschrijvingen voor de Kleine Prijs van Fryslân 2024 geopend

LEEUWARDEN - Friese muzikanten, singer-songwriters, hiphopartiesten én producers opgelet. De inschrijvingen voor de Kleine Prijs van Fryslân 2024 zijn geopend. Naast de vertrouwde categorieën bands, singer-songwriter en hiphop, is er dit jaar een nieuwe categorie: producers.

Van Nederpop tot psychedelische rock, techno tot hardcore, en van indie tot funk en soul - alle genres zijn welkom. Artiesten kunnen zich aanmelden via www.frieslandpop.nl.

Hoe werkt het?

De Kleine Prijs van Fryslân is dé talentenwedstrijd voor beginnende artiesten in Friesland. Artiesten strijden in verschillende categorieën tijdens de voorrondes en finales, waar ze feedback krijgen van een vakjury. Deze jury beoordeelt en kiest de winnaars per ronde.

Finalisten krijgen daarnaast coaching en masterclasses van professionals uit de muziekindustrie, waaronder tips over podiumpresentatie en het maken van een professionele presskit.

Nieuw: categorie producers

Dit jaar kunnen producers voor het eerst meedoen aan de wedstrijd. Met de toevoeging van deze categorie wil de organisatie de diversiteit van het project verder uitbreiden. Producers en dj's spelen een grote rol in de huidige muziekscene en verdienen daarom een podium binnen de Kleine Prijs.

Waarom meedoen?

Deelnemen aan de Kleine Prijs biedt meer dan alleen het winnen van een competitie. Naast coaching, masterclasses en speelplekken binnen Friesland, bouwen artiesten aan hun netwerk en krijgen zij de kans om professionals uit de muziekwereld te ontmoeten.

Winnaars ontvangen een werkbudget van €1000,- per categorie, te besteden aan hun muziekcarrière. Bovendien wordt een interview met de winnaars gepubliceerd door 3voor12/Friesland en krijgen ze coaching van Friesland Pop.

Eerdere winnaars

Eerdere winnaars van de Kleine Prijs zijn onder andere Tays, GraafLandgraaf, Floor Bruystens, CLOUDSURFERS, Moonloops, Abdomen en Lil Pier.