Brandstichters gepakt na brandstichting in speeltuin

regionaal ma 30 september 2024, 17.28

HOLWERT - In een speeltuin aan de De Kamp in Holwert is zondagavond brandgesticht. De vermoedelijke daders zijn na het vandalisme gevlucht maar ze zijn later in de avond door de politie opgepakt.

De brandweer werd om 21.38 uur opgeroepen om de brand te blussen.

Dorpsbelang Holwert laat op Facebook weten dat een tafel met banken volledig is verwoest. "De (vermoedelijke) daders zijn gevlucht, maar later opgepakt. Hoewel we blij zijn dat de verantwoordelijken zijn gevonden, blijft het enorm pijnlijk dat dit überhaupt gebeurt....."

"Een speeltuin is een plek waar kinderen veilig kunnen spelen, families samenkomen en iedereen welkom is. Het is een plek waar we plezier maken en mooie herinneringen opbouwen. Dat deze plek door zo'n actie wordt beschadigd, raakt ons allemaal...."