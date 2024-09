Museum Opsterlân in het teken van de ufo- waarnemingen van 1974

GORREDIJK - In februari 1974 werden vreemde lichten gezien boven Gorredijk. 50 jaar later organiseert Museum Opsterlân een lezingenreeks over deze historische ufo-golf, de context ervan in de Friese geschiedenis en de invloed van deze gebeurtenis op mensenlevens.

Iedere zaterdagmiddag is er een interessante bijeenkomst over het onderwerp. Bovendien zijn de hele maand de schriftjes van Willem Vlietstra te zien. Hij maakte als kleine jongen volop aantekeningen van wat hij en anderen die winter zagen.

Het museum trapt de lezingenreeks af, samen met wethouder voor cultuur Libbe de Vries, op 5 oktober met een lezing van Taede A. Smedes theoloog, filosoof en schrijver van het boek De ufo's van Gorredijk, over de gebeurtenissen van toen.

Op 12 oktober wordt een documentaire vertoond over die andere historische Ufo-gebeurtenis in Nederland, in 1977 op Vliegbasis Soesterberg. Maker Bram Roza is daarbij aanwezig. Arjan Sterken, specialist in volksverhalen van de Radboud Universiteit, vertelt op 19 oktober over ufo's en andere vreemde lichten in Fryske folksferhalen.

Als afsluiting van de maand gaan op 26 oktober ooggetuigen uit die tijd, waaronder Willem Vlietstra en Theo Haverkamp, met auteur Taede A. Smedes in gesprek over hun ervaringen toen en nu.

Museum Opsterlân organiseert deze reeks in het kader van de Maand van de Geschiedenis, die dit jaar als thema ECHT NEP heeft. Kijk voor meer informatie op www.museumopsterlan.nl.