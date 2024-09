Sterke teams aan start Elfstedenrace woensdag a.s.

tech & media ma 30 september 2024, 14.39

BURGUM - De derde editie van de Elfstedenrace krijgt enkele sterke profteams aan het vertrek, waaronder de WorldTour-formaties van de winnaar van vorig jaar Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) en runner-up Olav Kooij (Visma | Lease a Bike). Ook Jayco-AlUla, Intermarché-Wanty en Team dsm-firmenichPostNL zijn present in Friesland.

Deze sterke teams nemen het op tegen de profformaties van Tour de Tietema-Unibet, Lotto-Dstny, Q36.6 Pro Cycling Team en Flanders-Baloise. De continentale formaties van BEAT Cycling Team, Diftar Continental Cycling Team, Parkhotel-Valkenburg, VolkerWessels, Tarteletto-Isorex en Team Storck-Metropol.

De organisatie is erg blij met de interesse van de topteams. Thijs Rondhuis zegt namens organisator courage Events: "Ons doel was om Friesland opnieuw op de kaart te zetten met een stabiele, sterk bezette eendagskoers. Vorig jaar konden we die stap zetten en kregen we met de sprinttroef van de Tour de France Jasper Philipsen de gedroomde winnaar. Dit jaar zijn er opnieuw sterke teams aanwezig en mogen we sterke en bekende renners aan de start verwachten. Friesland houdt van de wielersport, maar de wielersport ondertussen ook weer van Friesland, zo blijkt."

De Elfstedenrace wordt verreden op woensdag 2 oktober. De start is om 10.30 bij de Elfstedenhal en de finish wordt rond 15.00 verwacht op de parallelweg van de Groningerstraatweg bij de Groote Wielen.