Brand in geiser in woning aan Betonwei

regionaal ma 30 september 2024, 10.02

HARKEMA - De brandweer van Drogeham moest zondagnacht uitrukken voor een brand in een woning aan de Betonwei in Harkema. Er was brand uitgebroken in een geiser.

Na aankomst van de brandweer, even na middernacht, was het niet meer nodig om te blussen. Er zijn wel wat sloopwerkzaamheden verricht om hout te verwijderen. Er was nog sprake van smeulend hout.

