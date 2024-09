VV Kollum scoort er op los tegen Be Quick Dokkum

sportnieuws zo 29 september 2024, 14.51

KOLLUM - De derby van Noardeast-Fryslân was er één om van te smullen. Voor de Kollum-supporters en het neutrale publiek althans. Beide ploegen misten een aantal basisspelers. En waar Be Quick met het goede gevoel na de winst van vorige week tegen Rijperkerk naar Kollum kwam zat er voor Kollum toch wat spanning op na de vorige week verloren uitwedstrijd tegen Oosterwolde. Spanning zat er ook op voor de deelnemers aan het minutenspel. Zou er door vv Kollum gescoord worden in de minuut die ze hadden aangeschaft?

Nadat de wedstrijd werd afgetrapt door de spelers van de week Djayson Velkers en Dejan Detmar was het voor beide ploegen eerst even aftasten. Be Quick had het eerste kwartier van de wedstrijd iets meer balbezit, maar kon net als Kollum niet gevaarlijk worden. Daarna nam vv Kollum het initiatief in de wedstrijd over. Het resulteerde in een aantal schoten op goal en een kopbal die net iets teveel kracht mistte.

Vanaf ongeveer de 30e minuut kwam Be Quick er niet meer aan te pas. Het werd afgedwongen door vv Kollum doordat ze als team steeds hoog druk zetten. In de 38 e minuut was daar dan de eerste goal. Na goed voorbereidend werk van Stefan Wijma kopte Thieme Brandsma de bal met een boogje over keeper Lolke Dijkstra heen. Kollum bleef doordenderen en de tweede goal was van grote schoonheid!

In de 42e minuut werd een crosspass van Stefan Wijma fantastisch aangenomen door Max de Jong die vervolgens de bal panklaar neerlegde voor de inkomende Thieme Brandsma: zijn harde schot verdween in de linkerbovenhoek van de goal zodat Kollum met een 2-0 voorsprong kon rusten. Bij aanvang van de tweede helft werden de intenties van vv Kollum meteen duidelijk: gas geven en de wedstrijd in het slot gooien. Het leidde meteen tot een aantal goede kansen en ook tot een mooi schouwspel voor het Kollum publiek.

Uiteindelijk duurde het nog tot de 60e minuut voordat de derde goal viel. Max de Jong veroverde de bal, bracht hem goed binnen de 16 waar Olke de Wit op de goede plek stond om af te ronden!! Ook de goal in de 64 e minuut was mooi. Stefan Wijma veroverde de bal op het middenveld en door snel overspelen over een aantal schijven scoorde Daan Adrichem de 4-0.

In de 67 e minuut werd Johan Schat preventief gewisseld in verband met lichte hamstringklachten. Marc Wijma was zijn vervanger. Een minuutje later was het Arne Jan de Boer die na een prachtige actie Max de Jong een vrije doorgang naar de keeper bood, maar helaas was keeper Dijkstra een sta in de weg. Het regende kansen in deze fase van de wedstrijd, en dat is misschien wel het enige minpuntje van vv Kollum: daar werd toch iets te slordig mee omgegaan.

Het voetbal was er niet minder mooi om. In de 74e minuut werden verse krachten Luuk Piersma en Sil Koster ingebracht voor Arne Jan de Boer en Daan Adrichem. In de 79 e minuut besloot Max de Jong om zichzelf te belonen na een geweldige wedstrijd. Na een lange bal van achteruit, een goeie balaanname en een kleine slalom door het 16-meter gebied liet hij keeper Dijkstra kansloos.

Het mooie voetbal eindigde niet na deze 5-0. Kollum bleef doorgaan maar kwam niet meer tot scoren. Zoals gezegd: de kansen waren er ruim voldoende, en na afloop in de bestuurskamer was de conclusie dan ook (ook van de Be Quick'ers) dat een 8-0 eindstand ook niet geflatteerd was geweest. Het doet er niet meer toe. Het feestje na afloop was er niet minder gezellig door. Helemaal niet toen de A-selectie het bericht van medespeler Romke Bos door kreeg dat hij en zijn vriendin Johanna trotse ouders zijn geworden van twee prachtige gezonde dochters: Lara en Fiore!