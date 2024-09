VV Buitenpost verliest ook in Heerenveen

Pier Schotanus zo 29 september 2024, 14.44 sportnieuws zo 29 september 2024, 14.44

BUITENPOST - Na de teleurstellende competitiestart tegen Winsum (1-4 nederlaag) is het tij nog niet gekeerd. Willem de Boer zette de Blauwkes vroeg op voorsprong tegen promovendus Heerenveense Boys, maar na negentig minuten stond Buitenpost weer met lege handen. Het werd 2-1.

Het leek een mooie middag te worden toen de defensie van Heerenveense Boys al na twee minuten een schot van Rolf Dijk van de lijn moest halen. Noureddine Boutzamar had Dijk met een fantastische lange bal vanuit de middencirkel voor de keeper gezet. De corner die volgde werd door Boutzamar direct op doel geschoten; Heerenveense Boys-keeper Bas Doosje graaide de bal knap uit de verre hoek.

Na een kwartier kwamen de Blauwkes verdiend op voorsprong via Willem de Boer. Boutzamar zette voor vanaf links op Rik Weening, die drie tegenstanders uitkapte en de bal teruglegde. De Boer schoot vanaf een meter of twaalf keurig over de grond in de linkerhoek.

Na het doelpunt van Buitenpost veranderde het spelbeeld volledig. Heerenveense Boys werd sterker en sterker en kwam vlak voor rust zelfs op gelijke hoogte. Aanvoerder Kevin Regts kreeg te veel ruimte en werkte een hoekschop binnen bij de tweede paal.

In de eerste twintig minuten van de tweede helft had Buitenpost veel balbezit, maar verder dan wat ongevaarlijke vrije trappen en hoekschoppen kwam het niet. Rond minuut 70 was er een flitsende aanval waarbij Boutzamar invaller David Albert Villalta met een lob voor het doel wilde zetten, maar een verdediger kon ternauwernood ingrijpen met een kopbal.

"We hebben het zelf gedaan"

Heerenveense Boys had zich in de tweede helft vooral gericht op tegenhouden, maar begon steeds meer te geloven in een resultaat. Vlak voor tijd leverde een van de weinige aanvallen van de thuisploeg een hoekschop op die slecht werd verwerkt. Vanuit de tweede lijn zette invaller Dion Toering zijn ploeg op een 2-1 voorsprong. Een harde klap voor Buitenpost, dat in de blessuretijd niets meer kon bewerkstelligen.

"Ik kan niet zeggen dat de jongens niet hard hebben gewerkt", aldus Buitenpost-trainer Kevin Waalderbos. "Wel hebben we schandalig veel balverlies geleden. Zo brachten we de tegenstanders in hun kracht. Vorige week kon je de credits echt wel aan Winsum geven, maar – zonder Heerenveense Boys te kort te doen – vandaag hebben we het zelf gedaan."

Volgende week is er kans op eerherstel als Velocitas op bezoek komt in Buitenpost. Dat zal niet meevallen: de Groningers staan op zes punten en wonnen van Stiens en WVV. Dinsdag oefent de ploeg van Kevin Waalderbos tegen Harkemase Boys. De aftrap is om 20:00 in Harkema.

Opstelling Buitenpost: Kevin van der Meulen (C), Wim de Vries, Bernd Douma, Edwin Schaafsma, Joost Jesse Visser (66. David Albert Villalta), Willem de Boer (83. Dennis Zuidema), Noureddine Boutzamar, David Kazimier, Rik Weening (66. Harmen Symen), Roan van der Weij, Rolf Dijk (66. Gerbrand Waaksma)

Gele kaart: Harmen Symen Elsenga en Edwin Schaafsma

Scoreverloop: 0-1 (Willem de Boer), 1-1, 2-1