Adri de Boer eerste gemeentedichter van Opsterland

zo 29 september 2024, 12.18

BEETSTERZWAAG - De gemeente Opsterland heeft haar allereerste gemeentedichter gevonden. Adri de Boer (1956) uit Lippenhuizen is door de jury geselecteerd. De komende twee jaar mag De Boer als gemeentedichter gedichten voor Opsterland schrijven. De bekendmaking van de allereerste gemeentedichter vond plaats in de Tropische Kas in Beetsterzwaag tijdens de Museumnacht.

Bekendmaking

In totaal hebben zes Opsterlanders een gedicht ingestuurd. De kandidaten kwamen uit Beetsterzwaag (Josina van den Berg-Van der Kooi), Gorredijk (Ivar de Jonge en Gerard Rooker), Langezwaag (Froukje de Haan), Lippenhuizen (Adri de Boer) en Terwispel (Anna Maria de Jong).

De meeste kandidaten waren aanwezig tijdens de spannende bekendmaking in de Tropische Kas in Beetsterzwaag. Speciaal voor de jaarlijkse Museumnacht was de Tropische Kas gehuld in prachtige verlichting.

Wethouder Libbe de Vries, die tevens in de jury zat, heeft de winnaar bekend gemaakt. De gemeentedichter heeft de speciale zilveren dichterspen van Opsterland overhandigd gekregen van wethouder De Vries.

Juryoordeel

De jury die de gedichten heeft beoordeeld bestond uit Froukje Hoekstra (cultuurcoach), Dieuwertje van der Wal (docent Nederlands) en wethouder Libbe de Vries. Wethouder De Vries: "Het was geen eenvoudige taak voor de jury om een keuze te maken, want elk gedicht bracht op zijn eigen manier iets unieks. Poëzie heeft het vermogen om mensen stil te laten staan bij wat er werkelijk toe doet. Kortom, de gemeentedichter is meer dan een dichter; het is een stem die ons helpt te reflecteren op wie wij zijn, waar wij vandaag komen en waar wij naartoe gaan. Het gedicht van Adri de Boer vangt de essentie van Opsterland; van natuur en cultuur tot politiek en it libbensfjoer. It gedicht fielt as thús."

De Fryske Trûbadoer

In Friesland is gemeentedichter Adri de Boer bekend als de 'Fryske Trûbadoer'. De Boer is op zijn veertiende begonnen als muzikant. In 2015, na 42 jaar gewerkt te hebben in de zorg, is hij zich volledig gaan richten op het maken en spelen van muziek. De Boer schrijft zijn eigen teksten, daarnaast vertaalt hij nummers vanuit onder andere het Engels en Zweeds naar het Fries en het Nederlands.

Benoeming

De gemeentedichter is voor een periode van twee jaar benoemd en heeft als taak om jaarlijks zes gedichten te schrijven. Deze gedichten moeten inspelen op actuele gebeurtenissen en bijdragen aan de culturele evenementen binnen de gemeente. Ook zal de gemeentedichter de eigen gedichten voordragen tijdens evenementen, zoals bijvoorbeeld Bevrijdingsdag.

Maandag 30 september zal de gemeentedichter het winnende gedicht voordragen tijdens de gemeenteraadsbijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis in Beetsterzwaag.

