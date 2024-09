Automobilist gewond bij eenzijdig ongeval op afrit N31

lokaal nieuws za 28 september 2024, 11.06

DRACHTEN - De bestuurder van een personenauto is zaterdag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de afrit van de N31 richting Groningen. De automobilist kwam in de bocht in botsing met een rimpelbuisobstakelbeveiliger.

Het ongeval vond plaats om 01.28 uur, waarbij de hulpdiensten werden opgeroepen. De 22-jarige bestuurder uit de gemeente Smallingerland is naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling. In het ziekenhuis is bloed afgenomen om te onderzoeken of de man mogelijk onder invloed was van drank of drugs.