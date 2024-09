Zomerfeest op OBS It Skriuwboerd in Surhuisterveen

lokaal nieuws vr 27 september 2024, 13.00

SURHUISTERVEEN - Op OBS It Skriuwboerd in Surhuisterveen vond vorige week vrijdag een spetterend zomerfeest plaats. Een groep zeer betrokken en positieve ouders had de handen ineengeslagen om iets speciaals te organiseren voor de school en dat resulteerde in een geweldige middag vol plezier en gezelligheid.

Tussen 14.00 en 17.00 uur konden ouders en kinderen genieten van vers gemaakte popcorn, suikerspinnen, poffertjes en een gratis proeverij van gezonde groente- en fruitdrankjes en heerlijke biologische soepen. Er was een boekenmarkt, een Rad van fortuin, knutselwerk van de kinderen werd verkocht, Professor Propkop gaf een geweldige show, Piraat Zizar maakte ballonfiguren en er waren diverse spelletjes te doen.

Het motto van OBS It Skriuwboerd is 'Samen is veel leuker' en dat werd tijdens het zomerfeest zeker benadrukt. De goede samenwerking tussen school en ouders zorgde voor een fantastische middag waar iedereen met veel plezier op terug kan kijken.