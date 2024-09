Compagnonsstrjitte tijdelijk afgesloten vanwege gaslekkage

regionaal vr 27 september 2024, 12.38

GORREDIJK - De Compagnonsstrjitte in Gorredijk was vrijdagochtend enige tijd afgesloten in verband met een gaslekkage. Bij de aanleg van glasvezel ging het mis. Een gasleiding werd geraakt.

In verband met de veiligheid is de weg enige tijd afgesloten geweest door de politie. De brandweer heeft de situatie veilig gesteld in afwachting van een medewerker van Liander die ter plaatse kwam om de lekkage te verhelpen.

