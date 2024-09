Sijmen en Saakje Kingsbergen uit Burgum 60 jaar getrouwd

regionaal di 24 september 2024, 11.15

BURGUM - Dinsdag vieren Sijmen Kingsbergen en Saakje Kingsbergen-de Jong hun 60-jarig huwelijksjubileum. Ter gelegenheid van deze bijzondere mijlpaal wordt het echtpaar gefeliciteerd door burgemeester Jeroen Gebben.

Sijmen Kingsbergen en Saakje de Jong leerden elkaar kennen op de kermis in Earnewâld. Mevrouw Kingsbergen is in dit dorp opgegroeid, op de camping "Simmerwille". Na enkele jaren verkering en een verloving stapte het stel in 1964 in het huwelijksbootje in het gemeentehuis van Burgum.Na hun huwelijk verhuisde het paar naar Tytsjerk, waar hun drie kinderen geboren werden. Een paar jaar later, in 1972, verhuisde het gezin naar de Noordermeer, net buiten de bebouwde kom van Burgum. Toentertijd werkte meneer Kingsbergen bij betonfabriek Noppert, terwijl mevrouw Kingsbergen zorgde voor het huishouden en de kinderen. Ze had graag in de verpleging gewerkt, maar dit viel niet te combineren met de drukte van het gezinsleven. Ze vond voldoening in haar werk als vrijwilliger bij het Rode Kruis. Twee à drie keer per jaar hielp ze in een Rode Kruis vakantiehuis of aan boord van het Rode Kruis schip J. Henry Dunant. Meneer Kingsbergen zorgde dan voor de kinderen.

Er was ook tijd voor hobby's en ontspanning. Meneer Kingsbergen hield van sport en met name de weekenden stonden in het teken hiervan, want dan ging hij mee met de jeugd. Verder waren meneer en mevrouw Kingsbergen regelmatig te vinden bij muziekevenementen in Burgum en hielden ze van dansen.

Vandaag de dag zijn meneer en mevrouw Kingsbergen grootouders van vier kleinkinderen en overgrootouders van drie achterkleinkinderen, met een vierde op komst. Ondanks enige gezondheidsproblemen zijn ze dankbaar dat ze nog steeds samen kunnen zijn na 60 jaar huwelijk.

FOTONIEUWS