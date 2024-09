Rieten kap van woning vat vlam door onkruidbrander

regionaal ma 23 september 2024, 21.35

BOELENSLAAN - De brandweer van Surhuisterveen moest maandag rond 18.15 uur uitrukken voor een brand in een woning met rieten kap aan de Langewyk in Boelenslaan.

Tijdens het onkruidbranden was een haagje in brand gevlogen waarna ook de rieten kap werd aangestraald. Ook de hoogwerker uit Drachten kwam ter plaatse. Bij aankomst was de bewoner al begonnen met het bluswerk.

Uiteindelijk heeft de brandweer een deel riet verwijderd om er zeker van te zijn dat de brand uit was. Bij de bluspoging van de bewoner was deze licht gewond geraakt. Hiervoor is nog een ambulance ter plaatse gekomen om de bewoner te controleren en te behandelen.