Politie onderzoekt bedreiging door jongen met heuptasje

regionaal ma 23 september 2024, 9.52

DOKKUM - De politie is een onderzoek gestart naar een bedreiging welke zondagmiddag plaatsvond in de omgeving van de Bonifatiuspolder in Dokkum. Deze vond omstreeks 14.50 uur plaats.

De politie ging met meerdere eenheden ter plaatse maar trof die middag niemand meer aan.

Burgernet-actie

In een Burgernet-actie werd opgeroepen om uit te kijken naar een getinte jongeman van ongeveer 17 jaar oud. Hij droeg een zwart joggingspak, capuchon, witte gympen en een heuptasje.

Getuigenoproep

"Op dit moment zijn er nog geen aanhoudingen verricht. We zijn een onderzoek gestart naar de toedracht en achtergrond van deze melding." zo laat de politie maandag weten. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.