Gemeente wist al maanden van problemen bij Eettuin

regionaal di 17 september 2024, 21.05

BUITENPOST - De gemeente Achtkarspelen was vanaf eind maart 2024 al op de hoogte van de zorgen die er leefden vanwege het verleden van Eettuin-pachter David Chelladurai. De huurovereenkomst voor het restaurant bij De Kruidhof in Buitenpost was op dat moment al getekend met Chelladurai.

Het huurcontract werd op 8 maart 2024 getekend met de inmiddels opgeheven VOF Fusilicious welke op naam stond van Chelladurai en de huidige uitbater Jaïro Martinus. Het was Chelladurai die zijn handtekening onder het contract zette.

Oplossing voor horecavergunning

Vanwege het verleden van Chelladurai wilde de gemeente vervolgens geen vergunning verlenen voor het restaurant. Om de vergunningen toch rond te krijgen, heeft Martinus een eenmanszaak opgericht onder dezelfde naam. Deze oplossing zou - volgens een ingewijde - door de gemeente aangereikt zijn. Op 29 mei 2024 kwam deze horeacvergunning uiteindelijk rond en kon het restaurant geopend worden.

Signalen

Terwijl de gemeente meer signalen kreeg dat het niet goed ging, werd er niet ingegrepen. Zo werd op 24 mei en 13 juni tijdens een overleg tussen de gemeente en Chelladurai en Martinus aangekaart dat meerdere werknemers geen salaris kregen. De overleggen gingen gewoon door als voorheen. De wanbetalingen werden alleen niet opgelost en het duurde tot in september voordat de gemeente in actie kwam.

'Geen belemmeringen'

De gemeente wijst er op haar beurt op dat zij alleen zaken deed met Martinus. "Voor de pacht van de Eettuin is een horecavergunning vereist. Tijdens dit proces heeft Fusilicious ervoor gekozen om Chelladurai uit te schrijven uit de VOF en de onderneming om te zetten naar een eenmanszaak. Deze eenmanszaak heeft de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van de VOF overgenomen, en staat op naam van Martinus. De aanvraag voor de horecavergunning van deze eenmanszaak is getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. En hierin werden geen belemmeringen gezien."

Chelladurai was atijd aanwezig bij de overleggen die onder andere op 24 mei en 13 juni plaatsvonden. De gemeente geeft aan dat zij Chelladurai als werknemer zag na het opheffen van de VOF.

Geen huur

Ook het niet betalen van de huur had een signaal kunnen zijn. In juni werd de eerste factuur voor april, mei en juni verzonden. Deze factuur werd nooit betaald en ook de daaropvolgende facturen niet. In deze periode werkte ook het personeel voor niets en werden er goederen geleverd welke niet werden betaald.

Martinus draait voor alles op

De huidige uitbater Jaïro Martinus deed op 30 augustus aangifte bij de politie vanwege het feit dat David Chelladurai er met het geld vandoor zou zijn gegaan. Hij vroeg de gemeente nog om hulp maar deze heeft hij niet meer gekregen. Het huurcontract werd vrijdag mondeling door de gemeente opgezegd.

Martinus kreeg na vrijdag nog enkele dagen om zijn spullen op te halen. Hij blijft achter met een grote schuld (en onverkoopbare producten uit het restaurant).

