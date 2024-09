Scooterrijder onder invloed rijdt fietser aan en slaat op de vlucht

regionaal vr 13 september 2024, 1.30

KOLLUMERSWEACH - Een scooterrijder heeft donderdagavond laat een fietser aangereden in Kollumersweach. Het ongeval gebeurde op de Foarwei. Na het ongeval sloeg de bestuurder van de scooter op de vlucht.

Op de vlucht

Hij vluchtte via een paadje langs de kerk. Daar dumpte hij zijn scooter in een slootje en verstopte zich. Omstanders wisten de ter plaatse gekomen agenten te wijzen waar deze bestuurder naartoe was gevlucht. Daar troffen zij de man aan op een bult gras.

Onder invloed

Al snel bleek duidelijk waarom hij was gevlucht: de man bleek onder invloed. Na wat tegenstribbelen wisten de agenten hem toch in de boeien te slaan. Daarna is hij snel in de politieauto gestopt en meegenomen naar het bureau.

Fietser gewond

De aangereden fietser is onderzocht door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Uiteindelijk is deze persoon overgebracht naar het ziekenhuis.

Paaltje geraakt

De bestuurder kwam vanaf de kant van De Westereen toen hij op de fietser botste. Behalve de fietser had hij ook nog een verkeerspaaltje geraakt. Deze is door de klap losgeschoten en ligt nu een paar meter verder.

