Stap dichterbij realisatie treinstation Leeuwarden Werpsterhoeke

regionaal do 12 september 2024, 10.02

LEEUWARDEN - De provincie heeft ProRail opdracht verleend om een verkenningsstudie uit te voeren naar het realiseren van treinstation Werpsterhoeke bij Leeuwarden. Dit is de eerste formele stap in het planproces van ProRail. Hiermee komt de bouw van een nieuw treinstation weer een stapje dichterbij.

In de komende anderhalf jaar voert ProRail de verkenningsstudie uit. Deze studie moet voldoende informatie opleveren om een besluit te nemen voor een voorlopig ontwerp (voorkeursvariant) van het station. Hierna kan de fase van de planuitwerking starten. In deze fase wordt de voorkeursvariant uitgewerkt naar het definitieve ontwerp. Volgens de huidige planning van ProRail kan het station in 2028 open.

Gedeputeerde Matthijs de Vries is blij met deze nieuwe stap: "Mei it starten fan de ferkenning krije

de plannen foar Werpsterhoeke mear foarm. Foar de berikberens fan Fryslân is dit in

prachtige stap."

"Station Werpsterhoeke draagt bij aan duurzamere mobiliteit," legt Evert Stellingwerf uit. Hij is wethouder mobiliteit bij Gemeente Leeuwarden: "De komst van een station biedt kansen voor het maken van een mobiliteitshub aan de rand van de stad. Dat is een knooppunt waar je bijvoorbeeld je auto kan parkeren en kunt overstappen naar een duurzame vorm van mobiliteit de stad in. Het zorgt voor minder uitstoot, minder verkeersbeweging van auto's in de stad en daarmee ook voor een betere verblijfskwaliteit. Natuurlijk zorgt Werpsterhoeke ervoor dat bewoners in de toekomst Middelsee en De Zuidlanden goed kunnen bereiken. Het onderzoek is het startsein voor het verder oppakken van de gebiedsontwikkeling bij Werpsterhoeke."

Achtergrond project

Treinstation Leeuwarden Werpsterhoeke is onderdeel van het project Werpsterhoeke. In 2008 hebben Rijk en provincie het convenant 'Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn'. Hier vallen onder andere de Haak om Leeuwarden en het project Werpsterhoeke onder. In 2014-2016 is de bouw van twee onderdoorgangen uitgevoerd en in 2020-2022 zijn twee gelijkvloerse spoorwegovergangen gesaneerd.