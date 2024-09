Herinrichting Lauwersseewei los: straks 80 km/u op N361

regionaal wo 11 september 2024, 16.20

ALDTSJERK - Aannemer BAM Infra BV start op 30 september met de herinrichting van de Lauwersseewei (N361) tussen Aldtsjerk en Dokkum. De grootste verandering wordt de maximumsnelheid. Deze wordt verlaagd van 100 km/u naar 80 km/u.

Sinds de aanleg van de Centrale As is de verkeersintensiteiten op de N361 meer dan gehalveerd. Voor de Centrale As reden er 8000 auto's over de provinciale weg, nu nog maar 4000. Dat is voor de provincie Fryslân ook de reden om de maximale snelheid te verlagen.

Groene streep weg

Na de onderhoudsbeurt zal de groene asstreep verdwenen zijn. Er komt een zogenoemde 9-1 streep voor terug. Dat betekent dat de streep 9 meter lang doorgetrokken is en dan 1 meter onderbreking heeft. De weg wordt verder versmald naar 7 meter.



De groene streep op de N361

60 km zone bij Dokkum

Tussen Dokkum en rotonde Rinsumageast komt 60 km zone. De reden hiervoor is het feit dat er bij Rinsumageast regelmatig damherten of reeën de provinciale weg oversteken. Hierdoor zijn er ongevallen door aanrijdingen tussen weggebruikers en dit wild. Dit gebeurt vaak bij de rotonde Yndyksloane. Op deze plek komen ook wildwaarschuwingsborden te staan. De lagere snelheid draagt ook bij aan het veiliger oversteken van verkeer op de Yndyksloane.

Landbouwverkeer op N361

Met het verdwijnen van de autoweg-status wordt ook landbouwverkeer toegestaan op de provinciale weg. Dit verkeer maakt nu gebruik van de gemeentelijke wegen.

Tot die tijd zal het verkeer moeten omrijden. De weg zal in beide richtingen afgesloten zijn voor al het verkeer tot en met vrijdag 15 november 20.00 uur. De kruisende wegen als Kolkhuzerwei /Tuskendammen en Trekwei/Melkemaweg blijven open.