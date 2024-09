Bezwaren tegen de splitsing van cultureel zalencentrum de Colle

KOLLUM - Oud-bestuursleden van het Gemeenschapscentrum Kollum uiten hun zorgen over de toekomst van cultureel zalencentrum De Colle. De gemeente Noardeast-Fryslân wil de activiteiten van De Colle splitsen over twee locaties: de theaterzaal blijft in de Campus, terwijl er in een nieuw gebouw ruimte komt voor dorpsactiviteiten.

Door de groei van het aantal leerlingen van Campus Kollum is er meer ruimte nodig en De Colle wordt hier mogelijk de dupe van.

In een brief aan de gemeenteraad en het college van B&W wijzen de oud-bestuursleden erop dat de samenwerking tussen De Colle, de scholen en de bibliotheek sinds 2019 veel voordelen heeft opgeleverd, zoals kostenbesparing en het delen van ruimtes. Ze begrijpen niet waarom de gemeente nu kiest voor een splitsing, omdat er volgens hen geen probleem lijkt te zijn dat om deze oplossing vraagt.

Ook vrezen de oud-bestuursleden dat de splitsing zal leiden tot hogere kosten. Zo zijn de bouwkosten met 30% gestegen en wordt er nu geleend tegen een laag rentetarief 'uit de goede tijd'. Ook zal het moeilijker worden om vrijwilligers te vinden voor het beheer van een tweede locatie.

Verder zal de grote zaal minder gebruikt worden, wat negatieve gevolgen kan hebben voor evenementen in Kollum en de regio. Het bestuur noemt de splitsing "een experiment waarvan niemand de uitkomst kent" en roept de gemeente op om naar alternatieve oplossingen te zoeken voor de ruimteproblemen van de scholen​.

