Noarderstek komt tot bloei: locatie wordt bouwrijp gemaakt

lokaal nieuws wo 4 september 2024, 18.06

DOKKUM - De nieuwe woonwijk aan de Veiling, op het terrein van de voormalige Mollema-locatie, in Dokkum krijgt vanaf nu steeds meer vorm. Na een uitdagende voorbereidingsperiode is woensdag het startsein gegeven voor de werkzaamheden die de basis leggen voor de bouw.

Wethouder Bert Koonstra en directeur Erik van Zwanenburg van Zwanenburg Projecten uit Heerenveen zetten samen de eerste schop in de grond.

Diversiteit

Wat deze plek vooral belangrijk maakt? "Dat hjir in soad ferskillende minsken wenje kinne op rinôfstân fan it sintrum, fan starters oant âlderein," aldus de wethouder. "Ek minsken mei in wat minder dikke beurs. Wenningbou is en bliuwt needsaaklik en dêr wurkje wy fanút ús fleksibele wenningbou-oanpak hurd oan, yn sawol de doarpen as yn Dokkum."

Hoe gaat Noarderstek eruit zien?

Het terrein wordt klaargemaakt voor de bouw van 110 woningen, die variëren van sociale huurwoningen tot ruime twee-onder-één-kapwoningen en moderne appartementen. De eerste fase van Noarderstek omvat 15 rijwoningen en 22 ruime twee-onder-één-kapwoningen.

In de volgende fase(n) worden er nog 14 sociale huurwoningen, 24 moderne appartementen, 25 rijwoningen, 6 ruime twee-onder-één kapwoningen en 4 vrijstaande woningen gerealiseerd. De woningen worden gebouwd in een tijdloze jaren dertig stijl, passend bij de historische uitstraling van het gebied.



De nieuwe straten, "De Ofslach" en "Túnkerij," verwijzen naar de historische wortels van het terrein, waar ooit een groente- en fruitveiling en later een tuincentrum gevestigd waren. Hier groeiden een halve eeuw lang planten en nu krijgt het terrein opnieuw een groene invulling, maar dit keer voor de bewoners van Dokkum. De wijk wordt gekenmerkt door veel groen, met 17 verschillende boomsoorten en parkachtige plantenvakken.

Aannemer de Waard uit Zeewolde leidt de aanleg van deze infrastructuur, die naar verwachting begin 2025 klaar zal zijn. Daarna kan de bouw van de woningen van start gaan. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste bewoners eind 2025 hun intrek nemen in hun nieuwe huis.